Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), dando conta de um total de 1.004 milhões de euros, mais 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Num comunicado enviado esta quinta-feira, a Anacom diz que se trata do maior aumento anual desde 2016.





televisão, Internet fixa, telefone e telemóvel)

televisão,

fixa, telefone fixo, telemóvel e Internet móvel) já representam 66,8% dos serviços em pacote.

Mais de metade das receitas retalhistas nas telecomunicações, 51,8%, foram, no primeiro semestre do ano, fruto de pacotes de serviços. É o que indica aNa primeira metade do ano as empresas de telecomunicações somaram, assim, 4,6 milhões de subscritores de pacotes, mais 131 mil ou 2,9% do que no mesmo semestre do ano anterior, um aumento "exclusivamente associado às ofertas 4/5P", diz a Anacom.Os chamados 4P e 5P, quadruple-play (e quintuple-play (InternetA Anacom indica que as ofertas 3P estão a cair, e também as single play, ou seja, sem ser em pacote. "Estima-se que, em julho de 2022, as ofertas isoladas residenciais ascenderiam apenas a 1% do total dos subscritores residenciais de banda larga fixa, 3% do total de subscritores residenciais de TV por subscrição e a 5% do total dos subscritores residenciais de serviço telefónico em local fixo", diz o comunicado.

Quanto a quotas de mercado nos pacotes, a Meo continua na liderança com 41,3% dos subscritores, seguindo-se a Nos (35,4%), a Vodafone (20,5%) e a Nowo (2,8%). A mesma ordem é seguida nas receitas: Meo (41,2%), Nos (40,4%), Vodafone (16,6%) e Nowo (1,6%).