Toys ‘R’ Us cancela leilão do seu nome e quer revitalizar a marca

A Toys ‘R’ Us e a Babies ‘R’ Us são marcas que não vão morrer nos Estados Unidos. Pelo menos, é essa a pretensão da empresa.

A Toys ‘R’ Us cancelou esta terça-feira um leilão do seu nome comercial e de outros activos de propriedade intelectual, que iria ser realizado no âmbito do seu processo de insolvência.

Em vez disso, decidiu tentar fazer renascer as marcas Toys ‘R’ Us e Babies ‘R’ Us. É o que dizem os documentos que deram entrada no tribunal e aos quais a Reuters teve acesso.

A retalhista, em processo de falência, que é controlada pelos seus credores, sublinhou que pretende criar uma nova empresa com as referidas marcas que mantenha os actuais acordos globais de licenciamento e que possa investir e desenvolver novas lojas no retalho usando aqueles dois nomes.

A Toys ‘R’ Us Ibéria, recorde-se, foi comprada por investidores portugueses depois de ter declarado insolvência. No passado dia 14 de Setembro anunciou que pretendia continuar a expandir-se e que o primeiro passo será abrir até 35 lojas nos próximos cinco anos. Destas, entre cinco e dez serão em território nacional.