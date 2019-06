A empresa registou, em 2018, 152 milhões de euros de vendas em Espanha e Portugal, menos 15,5% do que no ano anterior, período que coincidiu com o encerramento de lojas no Reino Unido e com a liquidação do negócio nos Estados Unidos.

Para recuperar a quota de mercado em Portugal e Espanha, que caiu de 17% para 15% em três anos, a empresa aumentou a rapidez e flexibilidade das suas entregas e renovou a sua página na internet, permitindo que esta passasse a funcionar nos dispositivos móveis.



Por outro lado, a Toys "R" Us vai continuar a apostar no aumento da sua rede de lojas físicas, tanto para incrementar a sua presença, como para melhorar a experiência 'online', explicou Paulo Sousa.



Em agosto de 2018, a cadeia de brinquedos anunciou a continuação da suas operações na Península Ibérica, após a sua compra por investidores portugueses.



"A operação da Toys "R" Us Ibéria continuará em funcionamento e desenvolvimento em Espanha, após um processo de aquisição por investidores portugueses, a Green Swan, representada por Paulo Andrez", que se juntam à atual equipa de gestão, "como novos proprietários", referiu a empresa, num comunicado divulgado na altura.



A Toys "R" Us entrou em Portugal em 1993, com a abertura das lojas de Telheiras (Lisboa) e de Vila Nova de Gaia. Um ano depois inaugurou a unidade no Cascais Shopping e em 1997 em Braga e no Centro Comercial Colombo (Lisboa).



Em 2002 inaugurou duas lojas no Almada Fórum e no Aveiro Retail Park. Em 2012 chegou ao Freeport, em 2014 ao Mar Shopping, em 2016 abriu em Braga e, em 2017, inaugurou a loja em Guimarães, de acordo com dados da empresa.

