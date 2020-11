Toys ’”R” Us: Natal será feliz ou “desastroso”, depende das medidas

O CEO da Toys “R” Us Ibéria, Paulo Sousa Marques, assegura que tem condições para acabar o ano com lucros em Portugal caso as medidas mais recentes de controlo da covid-19 voltem a ser substituídas pelas anteriores, menos restritivas. Caso contrário, o efeito pode ser “desastroso”, prevendo a necessidade de fecho de lojas e despedimentos.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...