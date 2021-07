Toys “R” Us ibérica troca CEO após reduzir dívida de 60 para 12 milhões

Depois de três anos no cargo, Paulo Sousa Marques cede a Paloma Pérez (na foto) a pasta de CEO da Toys "R" Us em Portugal e Espanha, mantendo-se na estrutura acionista da empresa de brinquedos onde trabalha há 28 anos e passando a "chairman".

A redução da dívida de 60 milhões para 12 milhões de euros, a implementação de um novo modelo de lojas experimentais, o desenvolvimento de uma nova estratégia digital e a aposta no formato omnicanal foram as tarefas que ocuparam o gestor português desde agosto de 2018.

Para esta nova fase, em que tem como objetivo aumentar a quota de mercado no setor, a Toys "R" Us recrutou uma profissional com mais de 25 anos de experiência nos setores do consumo e distribuição. A espanhola passou por empresas como a Colgate-Palmolive, BMW, IKEA, Carrefour (foi diretora de e-commerce) e Vorwerk, onde assumiu a distribuição para 55 países, a partir da Suíça.

"Acredito no potencial da marca e chego com o desafio de definir a estratégia de crescimento e assegurar a rentabilidade do negócio nos próximos anos, num setor que tem vindo a mudar de forma acelerada e onde vamos procurar partilhar o nosso entusiasmo com os nossos principais clientes – as crianças", resumiu Paloma Pérez, citada numa nota de imprensa em que promete seguir a estratégia de "retalhista digital com lojas físicas".

Depois de ter declarado insolvência e ter sido comprada em 2018 por investidores portugueses, através da Green Swan, a empresa que gere a operação da gigante mundial de comércio de brinquedos em Portugal e Espanha emprega atualmente cerca de 1.300 pessoas e conta com uma rede de 46 lojas do outro lado da fronteira e 11 no mercado nacional, onde se estreou em 1993.

Nos últimos meses, a Toys "R" Us já tinha ido contratar Miguel Ángel Carrasco para diretor de vendas e marketing – era diretor comercial de marcas como a Springfield ou a Sephora, e integrado também Ricardo Pomar (ex-DHL, Sonae ou Makro) como diretor de "supply chain" e Gerardo Casas (ex-Tiendanimal) como responsável pelas áreas de e-commerce e marketplace.