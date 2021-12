Trabalhadores da Saint-Gobain Sekurit Portugal perderam hoje relação laboral

Leia Também Trabalhadores da Saint-Gobain querem novas reuniões com o Governo

Os trabalhadores da Saint-Gobain Sekurit Portugal, em Santa Iria da Azóia, Loures, perderam hoje o vinculo à empresa, passando, a partir de terça-feira, a ser desempregados, na sequência do encerramento da fábrica de vidro para automóveis.Depois de um longo processo de contestação ao despedimento coletivo, anunciado há cerca de quatro meses, a maioria dos funcionários terminou agora a sua relação com a empresa, sem ter conseguido evitar o encerramento."Infelizmente hoje confirmou-se o fim da Saint-Gobain e o despedimento de 124 trabalhadores altamente qualificados que cessaram o seu vinculo laboral e vão passar ao desemprego a partir de amanhã", disse a coordenadora da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM), Fátima Messias, à agência Lusa.Apesar de a negociação dos termos do despedimento coletivo da Saint-Gobain de Santa Iria da Azoia ter terminado a 28 setembro, a maioria dos vínculos laborais cessou hoje porque a antiguidade dos trabalhadores ultrapassava os 20 anos, obrigando a um aviso-prévio de despedimento de 75 dias, lembrou Fátima Messias.A sindicalista lamentou que o Governo não tivesse conseguido concretizar algumas ideias que foram discutidas e que tinham como objetivo aproveitar as instalações, equipamentos e conhecimentos dos trabalhadores para instalar na fábrica outro tipo de produções."É certo que o despedimento coletivo já se concretizou, mas não vamos deixar de pressionar o Ministério do Trabalho e o da Economia para que encontrem soluções para estes trabalhadores altamente qualificados e com grande experiência profissional", afirmou.A decisão de encerramento da atividade produtiva da empresa e o consequente despedimento coletivo dos 130 trabalhadores foi anunciada no dia 24 de agosto.Ao longo de cerca de dois meses, os trabalhadores concretizaram várias formas de luta, nomeadamente plenários e concentrações junto à empresas e marchas nos arredores ou em Lisboa.Concentrações junto aos ministérios da Economia e do Trabalho e da residência oficial do primeiro-ministro foram foram usadas como tentativas de pressão junto do Governo, para evitar o despedimento coletivo.Os representantes dos trabalhadores reuniram-se várias vezes com representantes destes ministérios, a quem apresentaram ideias inovadoras para evitar o encerramento da fábrica, mas não tiveram êxito.A negociação dos termos do despedimento coletivo da Saint-Gobain de Santa Iria da Azoia, Loures, terminou a 28 setembro sem acordo entre as partes e os trabalhadores, que, no entanto, viram a sua compensação majorada e alguns benefícios sociais prorrogados.Dessa negociação resultou que a empresa duplicou o valor das indemnizações relativamente ao que é obrigatório por lei e mantém alguns benefícios ao longo do próximo ano, nomeadamente seguros de saúde e de vida.Esta negociação permitiu que dos 130 trabalhadores da fábrica, seis fossem recolocados num armazém da Saint-Gobain em Palmela, saindo da lista de despedimento.A empresa tinha contratado os serviços de uma consultora para ajudar a encontrar novos empregos para os trabalhadores a despedir e comprometeu-se a manter esse apoio até ao início do próximo ano.Em Portugal, o Grupo Saint-Gobain emprega cerca de 800 trabalhadores distribuídos por 11 empresas e oito fábricas e totaliza um volume de faturação correspondente a 180 milhões de euros.