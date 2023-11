Transportadoras marítimas já gastaram 235 milhões de dólares para ter prioridade no Canal do Panamá

Partilhar artigo



As empresas de transporte marítimo pagaram um total de 235 milhões de dólares (cerca de 215 milhões de euros) este ano para evitar o congestionamento no Canal do Panamá. Isto porque a seca naquele canal reduziu drasticamente o número de travessias possíveis.



De acordo com a informação divulgada pelo Waypoint Port Services, as empresas gastaram mais 20% do que em todo o ano de 2022.