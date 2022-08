Uber fatura mais do que o esperado mas sofre prejuízo de 2,6 mil milhões de dólares

A Uber faturou 8,1 mil milhões de dólares no segundo trimestre, uma subida homóloga de 105% e superando as estimativas dos analistas, revelou esta terça-feira a empresa de transporte de passageiros através de plataforma eletrónica.Os bons dados da faturação não foram, contudo, acompanhados em termos de resultados líquidos, com a Uber a registar um prejuízo trimestral de 2,6 mil milhões de dólares, mais de cinco vezes acima do esperado pelos analistas. No entanto, a empresa assinala que 1,7 mil milhões de dólares das perdas se devem a reavaliações das suas participações na Aurora, Zomato e Grab.As reservas, em termos brutos, subiram 33% em termos homólogos, com os serviços de mobilidade a registarem um crescimento de 55%, enquanto na área das entregas o crescimento foi de apenas 7%."Tornámo-nos geradores de 'free cash flow' no segundo trimestre e vamos continuar a aproveitar esse impulso. Isto marca uma nova fase para a Uber com financiamento próprio para o crescimento futuro com uma alocação de capital disciplinada e, em simultâneo, maximizando os retornos a longo prazo para os acionistas", referiu Nelson Chai, "chief financial officer" (CFO) da empresa.Os números foram bem recebidos pelos investidores, com as ações da Uber a dispararem 10% no "pre-market" em Wall Street.