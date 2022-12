UE e AFD financiam reabilitação da Hidroelétrica de Cahora Bassa

Leia Também Moçambique: Governo confirma reconquista da sede de Mocímboa da Praia

A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e a União Europeia vão desembolsar um total de 122 milhões de euros para financiar um programa de reabilitação da Hidroelétrica de Cahora Bassa em Moçambique, anunciou fonte oficial."Este programa, destinado a prolongar a vida útil do equipamento da central por pelo menos 25 anos, inclui a remodelação da central e da subestação elétrica", indica um comunicado da União Europeia.Do valor total, 100 milhões de euros são provenientes da AFD, um "empréstimo concessional não soberano e que será complementado por uma subvenção delegada da União Europeia de 22 milhões de euros, também através da agência.A reabilitação das infraestruturas da HCB vai "melhorar a fiabilidade operacional, evitar interrupções e reduzir custos de manutenção", além de garantir padrões internacionais, frisa o documento"O financiamento da AFD e da UE contribuirá para atenuar os riscos operacionais a longo prazo e ajudará a HCB a manter a sua posição como ator-chave e fornecedor vital de energia verde na região, bem como um empreendimento estratégico da economia moçambicana", lê-se no documento.A HCB, empresa detida maioritariamente pelo Estado moçambicano, apresenta-se como o maior produtor de energia na África Austral e abastece Moçambique, África do Sul e outros países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).A empresa tem investimentos em curso: o Banco Africano de Desenvolvimento anunciou, no final do último mês, um empréstimo de 125 milhões de euros à HCB para apoiar o programa de modernização do sistema de produção de eletricidade.