Última temporada de "A Casa de Papel", gravada em Portugal, estreia em setembro

A quinta temporada da série espanhola "A Casa de Papel", um sucesso à escala global, chega ao serviço de streaming a 3 de setembro, pondo um ponto final às aventuras de "el Professor" e companhia. Enquanto essa data não chega, a Netflix revela mais imagens sobre esta temporada.De acordo com a Netflix, esta temporada vai ser dividida em duas partes, com a conclusão da série esperada só para 3 de dezembro, quando estrear a segunda parte. A rodagem da quinta temporada, que conta com imagens filmadas em Portugal, arrancou no ano passado. Além de Portugal, a série passará também pela Dinamarca e Espanha.De acordo com a sinopse divulgada, os protagonistas estão fechados no Banco de Espanha há mais de 100 horas. "Conseguiram salvar Lisboa, mas o momento mais negro está a acontecer após terem perdido alguém. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez, não tem um plano de fuga. Quando aparentemente mais nada podia correr mal, um inimigo surge em cena e é ainda mais poderoso do que qualquer coisa que tenham enfrentado: um exército"."O fim de um dos maiores assaltos na história está a aproximar-se e aquilo que começou como um roubo está prestes a transformar-se numa guerra", descreve a sinopse.Há um ano, quando estreou a quarta temporada, a série terá sido vista por 65 milhões de lares. O número poderá ser ainda maior, uma vez que existe partilha de contas entre utilizadores.