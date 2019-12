Último Star Wars “fatura” 374 milhões na estreia

O filme "Guerra das Estrelas: A Ascensão de Skywalker" rendeu 176 milhões de dólares no mercado norte-americano, menos do que os outros episódios da saga produzidos e distribuídos pela Disney.

O último filme da saga Star Wars, "A Ascensão de Skywalker", rendeu 374 milhões de dólares (cerca de 337 milhões de euros) em vendas de bilhetes a nível global, no fim-de-semana que marcou a sua estreia nas salas de cinema de todo o mundo.





De acordo com as informações avançadas pelos estúdios Walt Disney, cerca de 176 milhões de dólares tiveram origem nos Estados Unidos e Canadá, o que transforma o último filme da saga criada por George Lucas na 12ª maior estreia de sempre no mercado norte-americano.