Unilever, Henkel e Colgate-Palmolive de olho na Coty

A Unilever, a Henkel e uma série de fundos de capital de risco, incluindo o Advent e o Cinven, estão em conversações com a empresa norte-americana de cosmética Coty quanto à possível apresentação de ofertas de compra sobre algumas das suas mais populares marcas de beleza, avançou a Reuters citando fontes conhecedoras do processo.

A Coty, detida maioritariamente pelo conglomerado alemão JAB Holdings, deverá dar início a um processo de licitações em dezembro para um portefólio de marcas de cuidados profissionais para o cabelo e de cuidados das unhas.

A empresa de cosmética, que tem uma capitalização bolsista de 9 mil milhões de dólares, vai arrancar com estes leilões para encontrar um novo proprietário de um vasto portefólio de marcas, referiram as mesmas fontes à Reuters.

A carteira de marcas da Coty – onde se incluem a Wella, Clairol, GHD e OPI, entre muitas outras – tem um valor em torno de 7 mil milhões de dólares e captou o interesse de players do setor e também de investidores financeiros.

A Colgate-Palmolive está entre as várias empresas que estão à procura de acordos adicionais para reforçarem as suas unidades de cuidados com a pele.

Já a lista de investidores financeiros inclui fundos como o Advent, Blackstone, KKR, CVC Capital Partners e BC Partners.