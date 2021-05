Universo Urbanos: Distribuidora de jornais deixa dívida de 12 milhões

Há oito anos, o grupo Urbanos juntava-se ao Público, A Bola e ao falido Diário Económico na compra da Logista Publicações em Portugal, operação que ia ser encerrada, tendo ficado com 75% do capital da Urbanos Press. No final de 2016, a empresa, que tinha entretanto mudado o seu nome para Distrinews II, deixou de levar para as bancas o Público e A Bola – que passaram para a Vasp –, mantendo apenas a distribuiçã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...