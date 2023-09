Vendas no comércio a retalho recuam 0,3% em agosto

As vendas no comércio a retalho recuaram 0,3% em agosto, contra um aumento de 4,0% no mês anterior, enquanto o emprego, remunerações e horas trabalhadas subiram 1,6%, 7,7% e 1,3%, respetivamente, divulgou hoje o INE.Segundo os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em agosto, a evolução do índice agregado de volume de negócios no comércio a retalho foi "determinada por dinâmicas diferentes nos dois agrupamentos".No caso dos produtos alimentares, houve uma aceleração de 0,3 pontos percentuais face ao mês anterior, para uma taxa de variação homóloga de 2,8%, enquanto os produtos não alimentares recuaram 7,6 p.p., para uma diminuição homóloga de 2,5%.A variação mensal do índice agregado foi de -3,0%, contra 1,5% no mês anterior, tendo os agrupamentos de produtos alimentares e produtos não alimentares passado de variações de 3,0% e 0,5% em julho, para -0,6% e -4,7% em agosto, respetivamente.O INE detalha que, em termos nominais, a taxa de variação homóloga do índice agregado foi de 3,5%, contra 4,2% em julho.Já o emprego, as remunerações e as horas trabalhadas registaram aumentos homólogos de 1,6%, 7,7% e 1,3%, respetivamente (1,6%, 7,2% e 1,9% em julho de 2023).A taxa de variação mensal dos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas situou-se em -0,2%, -8,8% e -0,3%, respetivamente, (-0,2%, -9,3% e 0,4% em agosto de 2022).