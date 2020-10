Venezuela: Ministério Público investiga gestão da Teixeira Duarte no Porto de La Guaira

A investigação, levada a cabo pela "Fiscalía 55.ª Nacional Plena" tem a ver com a suposta "prática de crimes previstos na Lei Contra a Corrupção, relativos a alegados atos irregulares atribuídos à Sociedade Mercantil Teixeira Duarte Engenharia e Construções SA", segundo documentos a que a agência Lusa teve acesso.Como parte da investigação, o MP pediu à empresa estatal venezuelana Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) SA cópias de vários documentos, entre eles da "Aliança Estratégica para a Operação (exploração) Portuária do Terminal do Cais Oeste do Porto de La Guaira".Os magistrados também solicitam àquela entidade uma cópia autenticada das ordens de compra, faturas, adiantamentos e pagamentos efetuados pela empresa portuguesa à estatal venezuelana, assim como os "acordos de Aprovação dos Relatórios de Contas dos Exercícios correspondentes aos anos de 2018 e 2019".Segundo o MP, tal "informação é necessária para efeitos da investigação criminal" em curso.Fonte da Teixeira Duarte em Caracas disse à Agência Lusa desconhecer a existência de qualquer investigação, remetendo eventuais declarações para a sede da empresa, em Oeiras, distrito de Lisboa.Contactada a Teixeira Duarte, em Portugal, fonte da empresa referiu desconhecer qualquer investigação criminal na Venezuela e garantiu não ter havido qualquer notificação judicial oriunda das autoridades venezuelanas."Não sabemos de nada sobre o assunto", disse à Lusa a mesma fonte.Em 17 de janeiro de 2017 o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou uma "aliança estratégica" entre a estatal Bolivariana de Portos (Bolipuertos) e a portuguesa Teixeira Duarte Engenharia e Construção, para transformar La Guaira no primeiro grande porto marítimo da América do Sul e Caraíbas."Os serviços portuários são indispensáveis para que nos propomos fazer na economia, tanto no comércio externo, como no interno. O Porto de La Guaira tem que ser o porto com melhores serviços e de mais avançada tecnologia da América, tem que ser o primeiro porto das Caraíbas (...) e estamos em condições de que seja assim, com os nossos sócios de Portugal", disse, na altura, o Presidente Nicolás Maduro.O acordo foi assinado em Caracas, num ato transmitido pela televisão estatal venezuelana, durante o qual o Presidente Nicolás Maduro explicou que procuravam ampliar o comércio marítimo, depois de a Venezuela ter dependido totalmente, durante cem anos, dos rendimentos petrolíferos.Por outro lado, o ministro venezuelano dos Transportes, Ricardo Molina, explicou que a Teixeira Duarte investiu 40 milhões de dólares (34,18 milhões de euros ao câmbio atual) no projeto de melhoramento e ampliação do Porto de La Guaira.O novo terminal marítimo iniciou operações em 14 de abril de 2017.A Teixeira Duarte está na Venezuela desde 1978 (há 42 anos) onde tem desenvolvido vários projetos, principalmente na área da construção civil.Em 2008, com a assinatura de um acordo de cooperação bilateral entre Portugal e a Venezuela, realizou aquela que é considerada a 1.ª grande obra de infraestrutura da empresa, a Ampliação e Modernização do Porto de La Guaira, em que participaram 5 mil profissionais, 200 deles oriundos de Portugal e o resto venezuelanos.A obra foi orçamentada em quase 400 milhões de dólares norte-americanos (341,8 milhões de euros à taxa de câmbio atual) e nesse porto a Teixeira Duarte opera e administra, atualmente, o terminal especializado de contentores. Explora ainda uma pedreira, a Conluvar, no leito do rio Naiguatá, no Estado venezuelano de Vargas, e uma fábrica de tijolos de cimento criadas ambas para apoiar a construção do Porto de La Guaira.Em janeiro de 2014, o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, encomendou à Teixeira Duarte a construção, "nos próximos quatro a cinco anos" do prolongamento da autoestrada Cota Mil (Caracas - La Guaira), cujas obras se encontram paralisadas desde há vários anos, e que uniria a cidade de Caracas com o vizinho Estado de Vargas, onde está o principal porto e aeroporto do país.Esta obra foi inicialmente orçamentada em 1.500 milhões de dólares (1.282 milhões de euros).Ainda em 2014, a estatal venezuelana Bolipuertos e a Teixeira Duarte assinaram uma ata para o desenvolvimento do projeto de engenharia, construção e reabilitação e ampliação do terminal de silos nos portos venezuelanos de Puerto Cabello e Maracaibo.