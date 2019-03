Verve entra em Portugal de mãos dadas com RFM Somnii e Lisb-on

A Verve é a líder mundial de vendas para entretenimento por "passa-palavra", isto é: uma plataforma para que os grandes fãs dos eventos possam ganhar benefícios ao promover a venda de bilhetes entre os seus contactos. A estreia em Portugal dá-se este ano e já existem parcerias com alguns festivais.

"A Verve está já a trabalhar com os principais festivais da Europa, incluindo o Sónar, o Lollapalooza, o RFM Somnii, Lisb-on, o Festival Forte e o Download", anunciou a empresa num comunicado enviado à imprensa.

"Num mercado tão movimentado como este é cada vez mais difícil para os eventos ao vivo esgotarem e reterem públicos anualmente", defende a Verve. Por isso, pretende integrar centenas de embaixadores portugueses e recompensá-los com experiências exclusivas em festivais, de forma a permitir aos festivais "desenvolverem a sua marca e impulsionarem as suas vendas", para além de aumentarem a fidelidade dos fãs.

Os fãs de festivais que se tornem embaixadores podem vender bilhetes aos seus amigos em troca de vantagens tais como bilhetes gratuitos e experiências VIP. As experiências vão desde passes para os bastidores, acesso rápido, conhecer e cumprimentar artistas e bilhetes gratuitos, merchandising e vales de refeições e bebidas.

"O principal contributo que a Verve traz ao LISB-ON, além de mais um canal de vendas, é a capacidade de envolvimento entre o embaixador e o festival", comenta José Diogo, responsável de Marketing e Comunicação do Lisb-on. A mesma opinião é partilhada por Pedro Abelha, diretor de marketing e comunicação do RFM Somnii, que acrescenta: "Acreditamos no poder desta parceria que além de potenciar vendas vai permitir reforçar a pegada digital do RFM SOMNII, enquanto maior festival de praia da Europa".



A Verve foi nomeada para o prémio Melhor Uso de Tecnologia e Melhor Fornecedora de Serviços nos Prémios dos Festivais Ibéricos em Portugal.

A Verve aponta para um mercado global de festivais que rondará os 4,6 mil milhões em 2020. Até à data, a comunidade mundial da Verve, com 14.000 embaixadores em mais de 20 países, já vendeu mais de 500.000 bilhetes para mais de 500 dos melhores eventos do mundo. De entre os clientes europeus contam-se o Sónar, Live Nation, Lollapallooza, Benicassim, Wireless e Download, entre outro. No final de 2017, a Verve angariou 18,5 milhões de dólares em financiamento de Série B para alimentar seu crescimento a nível global, com particular incidência na Europa.