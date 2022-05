Vinhos portugueses sem garrafas, rótulos e caixas

Além do aumento dos custos de produção, que só no caso das garrafas chega aos 45%, os produtores de vinho nacionais estão com falta de materiais para o embalamento, o que já está a afetar as exportações. A três meses da vindima e com as adegas cheias por não conseguirem engarrafar, a ViniPortugal assume preocupação.

Exportações de vinho em risco por falta de garrafas e caixas









