Virgin Galactic escala 50% no "after-hours" após anunciar primeiro voo comercial ao espaço

A Virgin Galactic está a valorizar 50,74% para 6,12 dólares por ação, depois de ter anunciado que planeia lançar o primeiro voo comercial ao espaço no final de junho. No final da sessão desta quinta-feira terminou a desvalorizar 7,73% para 4,06 dólares.A empresa fundada por Richard Branson anunciou esta quinta-feira que o voo, denominado de Galactic 01, está a apontar para uma janela de lançamento de 27 a 30 de junho. O segundo voo deverá seguir-se em agosto, com voos comerciais mensais a partir daí.Para já, sabe-se que o Galactic 01 vai levar a bordo três elementos da força aérea italiana para realizarem investigação em microgravidade, no seu primeiro voo.A Virgin Galactic cumpriu o seu último teste de viagem ao espaço em maio e revelou, também hoje, que tinha completado "a análise de rotina e inspeções do veículo" das aeronaves VMS Eve e USS Unity.Esta estreia comercial vai abrir portas a cerca de 800 pessoas que já estavam na lista de espera para a viagem, segundo informou o CEO, Michael Colglazier, em comunicado.A companhia tem planeadas operações comerciais desde julho de 2021, mas tem atrasado o lançamento devido a atualizações da sua frota.