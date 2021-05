Vista Alegre retoma atividade "em pleno" e deixa de recorrer a "lay-off"

A VAA - Vista Alegre Atlantis anunciou esta segunda-feira que vai retomar a atividade "em pleno" em todas as suas unidades produtivas, deixando por isso de "recorrer a quaisquer medidas de ‘lay-off’ simplificado ou de redução temporária do período normal de trabalho".

Num comunicado enviado à CMVM, a companhia refere que as unidades da Vista Alegre Atlantis de ílhavo e Alcobaça, a da Bordalo Pinheiro das Caldas da Rainha e a da Cerutil do Sátão, "retomam, a partir de hoje, a sua atividade em pleno".

A empresa salienta que apesar de as restrições relacionadas com a pandemia continuarem a "condicionar o funcionamento pleno da rede de retalho físico nacional", o alívio das mesas têm permitido "uma recuperação nas vendas no mercado interno", com o volume de negócios a mais do que duplicar em abril face ao mesmo mês do ano passado.