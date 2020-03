Vista Alegre suspende atividade e antecipa férias de colaboradores

A Vista Alegre Atlantis (VAA) vai encerrar a atividade de produção e comercial entre 23 de março e 9 de abril. A empresa vai antecipar as férias da "generalidade dos colaboradores", segundo comunicado enviado à CMVM esta sexta-feira.

Face à situação de pandemia da covid-19 e a declaração do estado de emergência em Portugal, a empresa decidiu encerrar temporariamente "a sua atividade e das suas subsidiárias em Portugal, entre 23 de março e 9 de abril de 2020, incluindo assim o encerramento da sua atividade de produção e comercial (com exceção dos canais online)".

A Vista Alegre refere que entre as medidas adotadas "insere-se a antecipação do período de férias de 2020 para aquelas datas com relação à generalidade dos colaboradores do grupo Vista Alegre em Portugal".

Excluídos ficam apenas os "casos relevantes para efeitos da manutenção das devidas salvaguardas de segurança e contingência".

A empresa refere ainda que "acompanhará a evolução desta situação de emergência e as imposições legais e recomendatórias emanadas pelas autoridades competentes com vista a adotar as medidas que se venham, em cada momento, a revelar adequadas".