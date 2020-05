Vista Alegre regressa aos prejuízos devido à pandemia

O volume de negócios caiu 20% e o EBITDA baixou mais de 40%, com a companhia a ser penalizada pelo encerramento da atividade no final de março.

A Vista Alegre Atlantis (VAA) fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido negativo de 796 mil euros, valor que compara com lucros de 1,5 milhões de euros no mesmo período do ano passado.