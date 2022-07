Vista Alegre suspende serviços de liquidez da CaixaBI dada incerteza nos mercados de capitais

A Vista Alegre Atlantis (VAA) anunciou hoje a suspensão dos serviços de Liquidity Provider com a Caixa - Banco de Investimento (CaixaBI) a partir de hoje, na sequência da "incerteza sem precedentes nos mercados de capitais".Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a VAA salienta que a suspensão dos serviços tem "efeitos a partir desta data".O contrato de prestação de serviços tinha sido celebrado em 3 de fevereiro de 2020, no âmbito da estratégia da Vista Alegre de promover a negociação contínua na bolsa Euronext Lisbon."O acordo de liquidez vigorou inicialmente por um período de seis meses, sendo prorrogado por períodos sucessivos de seis meses, sujeito a revisão", adianta, explicando que "a pandemia de covid-19 e, mais recentemente, a crise energética resultante da invasão da Ucrânia criaram uma incerteza sem precedentes nos mercados de capitais, refletida na volatilidade geral do mercado".No âmbito de "uma ampla revisão dos prestadores de serviços de mercado de capitais, a empresa decidiu suspender os serviços de Liquidity Provider com o CaixaBI até novo aviso, com vista a retomar a contratação assim que as condições de mercado melhorarem", adianta.A Vista Alegre garante que "continua comprometida em melhorar a liquidez do título e mantém seu objetivo estratégico de aumentar o 'free float' [dispersão em bolsa] da VAA assim que as condições de mercado se tornarem mais favoráveis".