Vitacress Portugal faturou 40 milhões e vai avançar com plano de expansão

A Vitacress Portugal, que produz e embala vegetais e ervas aromáticas, entre outros produtos, faturou 40 milhões de euros em 2022 e vai avançar com um plano de expansão, adiantou à Lusa o diretor-geral da empresa, Carlos Vicente.Em entrevista, o responsável disse que, dos 40 milhões de euros de faturação da Vitacress, 15% são exportações e o restante vendas em território nacional.No que diz respeito aos mercados internacionais, a empresa tem dois principais, Inglaterra e Espanha, referiu. "No entanto, o mercado português de momento está a crescer de tal forma" que constitui uma prioridade para o grupo, que diz, no entanto, ter "ambição" de aumentar a exportação.A empresa, que está integrada no grupo RAR, espera, este ano, aumentar as vendas em 5% a 6% e tem um plano de expansão na zona de Odemira, onde se centra a sua operação."Consiste em expandir a nossa área produtiva", destacou, apontando que o investimento, que ainda não quis revelar, deverá ser aplicado em equipamentos e espaço.A empresa já investiu cerca de 700 mil euros, nos últimos três anos, em medidas para melhorar o consumo e a autonomia de água, um dos principais desafios colocados às empresas do setor.Ainda que não queira referir-se a esta situação como uma "ameaça", Carlos Vicente reconheceu que a questão da água coloca "muita pressão na operação"."Ou seja, tivemos de acelerar muitas iniciativas que já tínhamos tomado", indicou, dando conta de um programa chamado 'Second Nature'. "Definimos nove pontos-chave para a sustentabilidade, e, dentro destes pontos também consta a água, obviamente", adiantou."Ao longo dos últimos três anos, conseguimos reduzir o nosso consumo de água em 36%, ou seja, aumentamos a nossa eficiência de água", referiu, graças a medidas para melhor gestão da água, de maior eficiência a nível de rega, e da otimização das culturas, explicou.Para Carlos Vicente, no que diz respeito à região de Odemira, é preciso uma estratégia para os próximos quatro anos até uma solução mais duradoura, que passa por uma dessalinizadora, prevista para Sines.Questionado sobre a política de recursos humanos da Vitacress, numa região que tem enfrentado dificuldades nesta área, Carlos Vicente disse que existem cerca de 420 pessoas a trabalhar no grupo, que estão na empresa "de forma permanente".O responsável garantiu assim que a empresa não trabalha com contratos temporários. "Temos aqui nesta região de Odemira as nossas quintas principais, também temos uma quinta importante na região de Almancil", recordou, acrescentando que o grupo emprega "gerações completas" e oferece "oportunidades de carreira".Carlos Vicente disse ainda que a empresa não tem tido dificuldades em contratar na região, mas reconhece que "para certas posições específicas" nem sempre é fácil encontrar trabalhadores.De acordo com o diretor-geral, a empresa precisa, anualmente, de cerca de 20 pessoas para levar a cabo os planos de crescimento.