Volume de negócios das empresas portuguesas aumentou 22,5% em 2022

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística,em Portugal, com ummas também do valor acrescentado bruto (VAB, +19,9%) e do excedente bruto de exploração (EEB, +26,1%). Em 2021, o volume de negócios das empresas portuguesas tinha acelerado apenas 15,9%.Os números do INE mostram que o pessoal ao serviço e os gastos com o pessoal apresentaram o mesmo comportamento de crescimento, com +5,8% e +12,6%, respetivamente, também acima do registado em 2021. Já por setor de atividade económica, indústria e energia continuou a ser o que mais contribuiu para o crescimento do volume de negócios entre 2021 e 2022 (+8,4 pontos percentuais), seguindo-se o comércio (+6,2 p.p.).Em 2022, o setor empresarial português contou com(+7% face a 2021),das quais 65,8% eram empresas individuais e 34,2% sociedades. Destas, 488.807 eram sociedades não-financeiras (+4,3% face a 2021), que registaram crescimentos de 5,2% no pessoal ao serviço, 24,1% no volume de negócios, 18,6% no VAB e 24,2% no EBE.Entre estas, as grandes empresas "evidenciaram crescimentos superiores na maioria das variáveis económicas, com exceção do VAB em que as PME registaram um crescimento ligeiramente superior às grandes (18,9% e 18,1%, respetivamente)", refere o INE.Nas sociedades de maior dimensão,(-3,7 p.p. que no ano anterior), enquanto nas PME essa percentagem ascendeu a 40,3% (-2,2 p.p. que em 2021). Em 2022, a proporção de sociedades não financeiras com VAB negativo diminuiu para 22,0% do total (-1,4 p.p. face a 2021). Esta diminuição teve maior expressão nas PME, onde 22,0% geraram um VAB negativo (-1,4 p.p. que no ano anterior). O peso das sociedades com EBE negativo diminuiu de 38,1% em 2021, para 36,4% em 2022.A produtividade do trabalho atingiu quase, enquanto a(+7,5% face a 2021). Em 2022, 50% das empresas pagavam remunerações anuais entre 8.437 e 15.336 euros por pessoa, com o valor médio a registar um aumento de 6,6% em 2022.