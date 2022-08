Volume de negócios nos serviços de junho desacelera para 19,6%

Todas as secções contribuíram positivamente para a variação do índice total, apesar dos valores terem sido inferiores aos registados em maio, o INE destaca o comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos, que apresentou o maior contributo (8,9 p.p.) para a variação total, mas uma desaceleração de 2,9 p.p. face a maio. Já o alojamento, restauração e similares, registou um incremento de 54,2% (64,6% no período anterior) e contribuiu com 3,8 p.p. para a variação do índice. Tal como no mês anterior, em junho de 2022 apenas uma secção se situou em patamares ligeiramente inferiores a fevereiro de 2020, o último mês pré-pandemia: as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. Tal como no mês anterior, em junho de 2022 apenas uma secção se situou em patamares ligeiramente inferiores a fevereiro de 2020, o último mês pré-pandemia: as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares.

O volume de negócios nos serviços abrandou 4,6 pontos percentuais em junho face ao observado em maio e uma variação homóloga de 19,6%, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Já o índice não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário aumentou 19,9% em junho (26,7% no mês anterior).No segundo trimestre de 2022 o volume de negócios aumentou 22,5% face ao mesmo período de 2021 (27,8% no trimestre anterior).O instituto revela ainda que os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 7,7%, 8,2% e 7,3%, respetivamente.