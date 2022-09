Volume de negócios nos serviços acelera para 23,7% em julho

dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O índice não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário aumentou em termos homólogos 22,4% em julho (21,1% no mês anterior).

De acordo com o INE, julho de 2022 foi o primeiro mês em que todas as secções registaram patamares de atividade superiores a fevereiro de 2020, o último mês pré-pandemia.Já o alojamento, restauração e similares, registou um incremento de 62,3% (54,3% no período anterior) e contribuiu com 4,3 p.p. para a variação do índice.No caso dos transportes e armazenagem, a variação face ao ano passado foi de 41,5%, contribuindo com 5,1 p.p. para a variação.A variação mensal do índice total foi de 0,7% em julho (0,8% no período anterior).