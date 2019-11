Embora não seja certo se a empresa vai mesmo avançar, qualquer oferta vai avaliar a HP acima do valor de mercado, refere o jornal. A Xerox, que fabrica impressoras, tem uma capitalização de mercado de 8,05 mil milhões de dólares, menos de um terço dos 27,27 mil milhões da HP.



Não é, porém, ainda claro como é que a Xerox pretende financiar esta aquisição. À CNBC, o porta-voz da HP disse que a empresa "não faz comentários sobre rumores". Já da parte da Xerox, não foi possível obter uma reação.



A possível oferta é avançada depois de, no mês passado, a HP ter dito que vai reduzir o número de colaboradores entre 7.000 e 9.000 até ao final do ano fiscal de 2022, no âmbito de um plano de reestruturação que estima uma poupança de mil milhões de dólares por ano. A empresa tem 55.000 funcionários a nível global, de acordo com o FactSet.



Também na terça-feira a Xerox anunciou que vai vender a sua participação de 25% na Fuji Xerox, a "joint venture" entre a empresa e a japonesa Fujifilm, por 2,3 mil milhões de dólares.

A Xerox Holdings está a considerar avançar com uma oferta de 27 mil milhões de dólares (perto de 24 mil milhões de euros) pela gigante tecnológica HP, num acordo que poderá juntar duas das maiores empresas norte-americanas no segmento de hardware para escritório.De acordo com o The Wall Street Journal, citando fontes, o conselho de administração da Xerox reuniu-se na terça-feira para deliberar sobre um acordo que pode resultar numa poupança anual de 2 mil milhões de dólares.