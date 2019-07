Combustíveis descem na próxima semana

Abastecer o depósito do veículo, com gasóleo ou gasolina, vai ficar mais barato a partir de segunda-feira, 22 de julho. As descidas devem rondar 1 cêntimo por litro em ambos os casos, de acordo com os cálculos do Negócios.

A contribuir para esta evolução esteve o comportamento dos preços dos derivados de petróleo (gasóleo e gasolina) nos mercados internacionais. O euro até perdeu terreno contra o dólar, mas de uma forma ligeira, pelo que o impacto foi quase nulo. Assim, tendo em consideração as contas do Negócios, o custo do litro do gasóleo simples deverá descer 1 cêntimo, o que coloca o preço médio nos 1,336 euros, segundo o valor médio praticado em Portugal esta semana divulgado no site da Direção Geral de Energia e Geologia. Fonte do setor admite que a descida do gasóleo seja apenas de 0,5 cêntimos. Já o preço da gasolina simples deverá diminuir 1 cêntimo para 1,511 euros. A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados a que o Negócios tem acesso só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).