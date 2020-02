3 temas a estar atento nos resultados da EDP e EDP Renováveis

Aposta nas renováveis

As renováveis estão no topo das apostas da EDP, representando 75% do plano de investimentos até 2022. Além disso, a empresa prevê que 65% do EBITDA gerado em 2022 virá das energias limpas. Nesse sentido, os resultados da EDP Renováveis, e o ritmo da expansão dos projetos verdes, têm um forte impacto nas contas da elétrica liderada por António Mexia.