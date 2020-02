EDP atinge recorde de fecho na véspera de reportar resultados

A EDP fechou a sessão bolsista desta quarta-feira, 19 de fevereiro, a somar 0,57% para 4,926 euros, cotação que representa o valor de fecho mais alto de sempre para a cotada.





Até aqui a cotação de fecho mais alta registada pela elétrica liderada por António Mexia havia sido conseguida a 12 de novembro de 2007 (4,91 euros por ação), sendo que o valor mais elevado (intraday) em que a EDP já negociou foi alcançado no dia 9 do mesmo mês e ano (5 euros por ação). Durante a negociação de hoje no PSI-20, a EDP registou a quinta valorização consecutiva para transacionar na cotação mais elevada desde novembro de 2007 (4,987 euros).