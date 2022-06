Alemanha “surpreendida” com hidrogénio verde português

Com a crise energética no topo da atualidade, não surpreende que a energia tenha sido um dos temas em destaque no regresso da maior feira industrial do mundo, a Hannover Messe, na Alemanha. Portugal foi representado por mais de uma centena de companhias, com várias a apresentarem propostas na área energética, e em particular nas energias limpas. A EDP, a GALP e a Fusion Fuel foram três das marcas que ali aproveitaram para mostrar os mais recentes avanços tecnológicos na área.

