Allianz adquire segunda central solar em Portugal

A central Solara, o maior projecto solar sem tarifas subsidiadas em Portugal, foi adquirido esta terça-feira pela Allianz. Este investimento segue-se a outro semelhante, realizado no passado mês de Outubro, com a aquisição de uma central alentejana.

Bruno Simão/Negócios

Apenas meses depois de se ter estreado no investimento em centrais solares em Portugal, ao dar entrada com capital na central Ourika, no Alentejo, a Allianz adquire agora a central Solara4, localizada em Alcoutim, no Algarve, anunciou a empresa em comunicado.



A Allianz Capital Partners, em representação da seguradora Allianz, assegurou esta terça-feira, 18 de Dezembro, o investimento no projecto Solara, que já está em construção em Alcoutim, Faro, desde 2017. Espera-se que o projecto esteja concluído no Verão de 2019, tornando-se "o maior projecto solar em Portugal".



A central algarvia vai ter a capacidade de 218,8 megawatts, "o suficiente para fornecer energia a uma cidade com a dimensão do Porto durante um ano", ou a uma média de 100.000 lares por ano.



A Allianz entra neste projecto de mãos dadas com a irlandesa Welink, tal como fez em Outubro, quando investiu na central Ourika, em Ourique, no Alentejo. Ambos os projectos não são subsidiados e têm em comum a assinatura de um contrato de compra de energia de preço fixo (PPA) de 20 anos, com preços garantidos. Já na altura, o CEO do grupo Welink, Barry O'Neill, anunciou a intenção de investir no projecto Solara.

Com estes investimentos, a Allianz pretende afirmar-se como "um dos investidores líderes nas energias renováveis na Europa", contando actualmente com um portefólio de negócios de energias renováveis com mais de 90 projectos.