A Occidental avançou com uma oferta hostil sobre a Anadarko, de valor superior ao que a rival Chevron havia acordado em abril. A Occidental deverá assim levar a melhor.

A Anadarko Petroleum prepara-se para apoiar uma oferta hostil da Occidental, pondo em risco a sua venda à Chevron, avança o Financial Times. A oferta mais recente supera em 5 mil milhões a da rival Chevron.A Occidental oferece 76 dólares por ação aos acionistas, ou um total de 55 mil milhões de dólares (49,3 mil milhões de euros), o que representa um prémio de 22% sobre a oferta de 50 mil milhões da Chevron. Outra das diferenças é que a Occidental quer pagar em dinheiro e ações em partes iguais, enquanto a Chevron propõe pagar 0,39 dólares por título em ações próprias e os restantes 16,25 dólares em dinheiro.A Anadarko concordou ainda pagar mil milhões à Chevron caso esta empresa se retire da corrida, um pedido que parece ir ao encontro das intenções desta petrolífera, de acordo com fontes próximas consultadas pela mesma publicação.O conselho de administração da Anadarko deverá pronunciar-se sobre as ofertas esta semana. Na semana passada, a petrolífera dizia que iria "rever cuidadosamente a proposta da Occidental para determinar o rumo que melhor servirá os interesses dos acionistas".