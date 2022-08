“As empresas de energias renováveis não vão ser compensadas”, diz Governo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Com as dúvidas sobre o mecanismo ibérico a acumularem-se e várias vozes a pedirem ao Governo e à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos que esclareçam os consumidores sobre qual será o real impacto nas suas faturas, fonte do Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) garante que "o preço final será sempre inferior ao que suportariam se o mecanismo não existisse".As regras ...