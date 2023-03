Belga ABEE assina investimento de 1,8 mil milhões e 2.000 empregos na Figueira da Foz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Figueira da Foz foi escolhida pela belga Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE) para a instalação de um centro de I&D de células de bateria de estado sólido, com uma capacidade de 0,5 – 1 GWh, a construir num terreno de 17 mil metros quadrados na área de expansão da zona industrial situada na margem sul do concelho.

O CEO da empresa de tecnologia e reciclagem de baterias pretende com este investimento criar na Figueira da Foz "o primeiro centro de investigação e desenvolvimento em larga escala, podendo este ser considerado a primeira 'gigafactory' da Europa", afirmou Noshin Omar, que assinou esta semana, para o efeito, um memorando de entendimento com o município liderado por Santana Lopes.

"O projeto desenvolve-se em duas fases distintas: implementação (investimento total de 70 milhões) e desenvolvimento/ consolidação (investimento total de 1.800 milhões de euros), criando mais de 200 e 2000 postos de trabalho, respectivamente", revela a Câmara da Figueira da Foz, em comunicado.

De acordo com o promotor, a primeira fase da GigaPort, nome do projeto a implementar nesta cidade portuguesa, deverá estar concluída em 2025, mas não avançou com prazos relativamente à execução das fases posteriores.

"A Figueira da Foz está a ser o centro das apostas em Portugal, na área da transição energética" referiu Santana Lopes, na ocasião, enfatizando a importância deste investimento na cidade por associar tecnologia, sustentabilidade, inovação e investigação.

Trata-se de "mais um importante passo na afirmação da Figueira como centro de altas tecnologias, sustentando sempre numa forte componente de investigação",afirmou o autarca.

Com atividade na Bélgica, Macedónia, Turquia e Roménia, a ABEE garante que "possui propriedade intelectual, conhecimentos de propriedade e 'knowhow' especializado no que diz respeito ao processamento, aumento de escala e desenvolvimento de diferentes tipos de células de baterias".