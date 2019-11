Bright Sunday estima investir 250 milhões em energia renovável em Portugal e Espanha

A Bright Sunday, empresa que fornece soluções de energia renovável, anunciou que até ao final deste ano vai ultrapassar os 10 milhões de euros de investimento no mercado português.





A empresa sueca, que está presente em Portugal desde 2016, garante ainda que o ritmo de crescimento "vai continuar ao longo dos próximos anos, com a previsão de realização de investimentos de cerca de 250 milhões de euros em Portugal e Espanha, sendo este o próximo mercado de expansão para a empresa", adiantou em comunicado enviado às redações.





"Em 2019, provámos efetivamente as potencialidades do nosso modelo de negócio em Portugal. Assegurámos contratos com empresas de diversas áreas, incluindo clubes de futebol, produtores de vinho, empresas de moda, hotéis, empresas do setor alimentar e muitas outras", explicou Niklas Engström, presidente executivo da Bright Sunday.





Entre os principais clientes da empresa em Portugal, o primeiro mercado da expansão da Bright Sunday, destaca o Vitória de Setúbal, a Quinta das Flores e os parques empresariais Regia Douro Park e parque de ciência e tecnologia em Vila Real.





A Bright Sunday, fundada em 2016 em Estocolmo fornece soluções para a implementação de painéis solares e outras tecnologias limpas de poupança de energia.