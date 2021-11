Caso EDP: Investigação suspeita da entrega de malas de dinheiro no Ministério da Economia

Segundo o jornal online, a adjunta terá recebido O Ministério Público suspeita que uma adjunta do ex-ministro da Economia Manuel Pinho terá recebido das mãos de representantes da construtora Odebrecht quase 700 mil euros em dinheiro vivo no próprio ministério da Economia em 2008, escreve o Observador nesta terça-feira, 16 de novembro.Segundo o jornal online, a adjunta terá recebido

em dinheiro vivo no próprio Ministério da Economia no dia 1 de fevereiro de 2008 — o que é veementemente desmentido ao Observador pela referida adjunta. Numa segunda reunião, que ocorreu a 9 de abril, terão sido entregues mais

190 mil euros505 mil euros.

O caso EDP não se resume apenas às suspeitas de corrupção a propósito dos contratos de fornecimento de energia conhecidos como CMEC. Também a adjudicação da barragem do Baixo Sabor, localizada perto de Torre de Moncorvo (Bragança), por parte da principal elétrica nacional está a ser analisada — com a agravante de as suspeitas de corrupção terem sido reforçadas nos últimos dias, segundo os autos consultados pelo Observador.



Uma auditoria encomendada pela EDP à EY sobre o processo de adjudicação da barragem do Baixo Sabor à Odebrecht confirma irregularidades graves, sobretudo quanto às regras de valoração das propostas apresentadas, nomeadamente do preço, foram alteradas após a abertura das propostas. A EDP desvaloriza.