CEO da EDP pode receber 1,4 milhões em 2021

O novo presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, pode receber um total de 1,4 milhões de euros em 2021, tendo em conta a proposta que vai ser apresentada na Assembleia geral de acionistas.Stilwell de Andrade tem assegurada uma remuneração base anual de 800.000 euros, mas a esta podem somar-se dois tipos de bónus. A remuneração fixa anual de Stilwell segue assim em linha com a que era atribuída ao seu antecessor, António Mexia, que no final de 2019 auferiu de um salário de 2.166.463 euros, um valor abaixo dos 2,19 milhões auferidos em 2018 e dos 2,28 milhões em 2017.A remuneração variável, na componente anual, pode chegar a 80% do salário base, ou seja 640.000 euros. Na proposta, lê-se que "se o desemepnho registado se situar entre 100% e 110% dos objetivos fixados, é devido um montante situado no intervalo de 52,5% a 80% da remuneração fixa de referência".A soma dos 800.000 euros fixos mais os 640.000 deste bónus resulta nos 1,4 milhões de euros que este gestor pode amealhar em 2021.Contudo, além desta última componente, existe outra, plurianual, que será paga em ações da elétrica no final dos três anos de mandato. "Se o desempenho registado atingir mais de 110% dos objetivos fixados, é devido o mentante correspondente a 145% da remuneração base total". Assim, passados três anos, o CEO pode chegar a receber 1,16 milhões de euros extra.