China Three Gorges emite dívida para modernizar projetos hidroelétricos no Brasil

O grupo estatal chinês China Three Gorges Corporation (CTG) vai emitir dívida no valor de 845 milhões de reais (129.5 milhões de euros) para modernizar dois projetos hidroelétricos no Brasil.O conselho de administração da Rio Paraná Energia S.A., subsidiária da CTG, aprovou a emissão de títulos de dívida a 10 anos, que será usada para modernizar os projetos de Jupiá e Ilha Solteira, ambos situados no rio Paraná.O CTG venceu em 2015 um leilão pelos dois projetos, tendo pago 13,8 mil milhões de reais por concessões de 30 anos. O grupo recebe do governo brasileiro 2,38 mil milhões de reais por ano pela geração de energia.Jupiá, no estado de Santa Catarina, tinha então capacidade para gerar 1.550 megawatts de energia, enquanto Ilha Solteira, no estado de São Paulo, tinha uma capacidade de 3.400 megawatts.O CGT anunciou depois que pretendia investir 3 mil milhões de reais nos dois projetos até 2027, incluindo na substituição de 34 transformadores de potência.No ano passado o grupo confirmou que tinha antecipado a instalação de 21 transformadores fabricados pela brasileira WEG S.A., uma operação estimada em 704 milhões de reais para aumentar a geração de eletricidade.A CTG é a maior acionista da elétrica portuguesa EDP - Energias de Portugal, com uma participação de 19,03%.No Brasil, as duas empresas construíram em conjunto os projetos hidroelétricos de Santo Antônio do Jari, de Cachoeira Caldeirão e de São Manuel e 11 parque eólicos.