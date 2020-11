Combustíveis vão disparar e gasolina atinge máximos de oito meses

No meio de um fim de semana prolongado em que os portugueses têm restrições de mobilidade devido à pandemia (a movimentação entre concelhos está suspensa entre 28 de novembro e 1 de dezembro), também há um incentivo financeiro para ficar em casa.

A partir de segunda-feira, de acordo com os cálculos do Negócios, os preços dos combustíveis vão registar um agravamento acentuado, refletindo a alta das cotações das matérias-primas nos mercados internacionais.

A média das cotações diárias da tonelada métrica da gasolina subiu mais de 7% esta semana, o que aponta para uma subida de 2,2 cêntimos no preço do litro deste combustível a partir de 30 de novembro. A confirmar-se, será o agravamento mais acentuado desde maio que colocará o preço em 1,402 euros por litro. Este preço é o mais elevado desde o início de março, quando a pandemia estava ainda a chegar a Portugal com os primeiros casos e óbitos.

No que diz respeito ao gasóleo a evolução será semelhante. Nos mercados esta matéria-prima também disparou mais de 7% esta semana, o que aponta para uma subida do preço do combustível em Portugal de 2,3 cêntimos. Trata-se da subida semanal mais forte desde meados de julho, que colocará o preço do gasóleo em 1,24 euros por litro. Ficará muito perto do máximo de março que foi atingido no final de agosto (1,241 euros).

Esta será já a terceira semana seguida de agravamento nos preços dos combustíveis em Portugal, em linha com a evolução das cotações no mercado petrolífero. O Brent (petróleo que serve de referência às importações portuguesas) está a subir há quatro semanas e nas últimas cinco sessões avançou perto de 7%. O petróleo está a negociar nos níveis mais elevados desde março com o mercado a incorporar que os avanços das farmacêuticas nas vacinas contra a covid-19 vão provocar uma retoma na procura de combustíveis rodoviários e outros derivados de petróleo.



Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).