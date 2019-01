A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos decidiu avançar com um projeto-piloto para a participação de consumidores, a partir de 2 de abril de 2019, no mercado de serviços de sistema.Esta componente corresponde a uma parcela do mercado destinada a assegurar o funcionamento do "sistema elétrico nacional em condições técnicas adequadas, nomeadamente o equilíbrio instantâneo entre a produção e o consumo, o que evita a ocorrência de falhas graves de fornecimento de eletricidade", como explica a entidade liderada por Cristina Portugal (na foto).As novas regras aprovadas pela ERSE permitem "aos consumidores com capacidade de oferta igual ou superior a 1 megawatt (MW) participar no mercado de reserva de regulação do Sistema Elétrico Nacional", explica o regulador.O projeto-piloto, que resulta de um processo de consulta pública, vai ter a duração de um ano. E visa "assegurar a igualdade de tratamento da participação no mercado de reserva de regulação dos consumidores elegíveis e dos produtores, aumentando assim a concorrência neste mercado", sublinha a ERSE.O mercado de serviços de sistema é gerido pela REN, na qualidade de operador da rede de transporte e, segundo a ERSE, em 2017 representou um volume de cerca de 117 milhões de euros.