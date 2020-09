Consumo de combustíveis em "recuperação lenta" sobe 2,7% de julho para agosto

"O total de introduções ao consumo [registos efetuados, para efeitos fiscais, pelos comercializadores grossistas de combustível] registou uma subida em agosto face ao mês anterior de 15.658 toneladas (+2,69%), apesar de continuar uma descida homóloga negativa de 22,98% face ao mesmo período do ano anterior", refere a ENSE em comunicado.Segundo diz, estes dados revelam "alguma recuperação, mas ainda lenta, depois das quebras abruptas registadas entre março e maio devido aos confinamentos provocados pela crise pandémica".No que diz respeito à gasolina (categoria A), registou em agosto uma subida de 7.276 toneladas (+8,29%) face ao mês anterior, mas uma redução homóloga de 14,49%."Já no que diz respeito ao gasóleo de aviação (Jet), registou-se uma subida face ao mês anterior de 20 467 toneladas (+50,43%), mostrando uma recuperação gradual, mas constante, no setor da aviação, apesar de continuar a registar-se uma descida homóloga de 61,27% face ao mesmo período de 2019", avança.Nos restantes gasóleos, o consumo recuou 1,71% em agosto face a julho (-6.939 toneladas) e caiu 11,45% em termos homólogos.Na categoria C (GPL e Fuel) registou-se uma descida de 5.147 toneladas (-10,63%) relativamente a julho e uma diminuição homóloga de 24,95% face a agosto de 2019.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal morreram 1.928 pessoas dos 70.465 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contração de 8% nos Estados Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.Para Portugal, a Comissão Europeia prevê que a economia recue 9,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, uma contração acima da anterior projeção de 6,8% e da estimada pelo Governo português, de 6,9%.O Governo prevê que a economia cresça 4,3% em 2021, enquanto Bruxelas antecipa um crescimento mais otimista, de 6%, acima do que previa na primavera (5,8%).