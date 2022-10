Consumo de gás natural caiu 15% em setembro, diz REN

De acordo com os dados mais recentes da REN - Redes Energéticas nacionais, o consumo de gás natural em Portugal caiu 15% em setembro, face ao período homólogo, ao contrário do que se tem verificado ao longo do ano, diz a REN em comunicado. Este recuo registou-se tanto no segmento convencional (-22%) como no uso para a produção de energia elétrica (-5%).Entre janeiro a setembro, o consumo de gás natural registou também uma variação homóloga negativa de 1,2%, resultado de uma quebra de 21% no segmento convencional e de um crescimento de 38% no segmento de produção de energia elétrica.No que diz respeito à energia elétrica, o consumo recuou 0,3% em setembro, o que não acontecia desde janeiro deste ano. No entanto, com correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis, registou-se um ligeiro crescimento de 0,2%.Já nos primeiros nove meses do ano, o consumo de eletricidade cresceu 2,9% face ao mesmo período do ano anterior, ou 2,7% com correção da temperatura e dias úteis.Em relação às energias renováveis, todas revelaram índices de produtibilidade favoráveis em setembro, com a produção fotovoltaica a manter crescimentos muito significativos, próximos dos 50%, relacionados com o aumento da potência instalada, com pontas acima de 1300 MW.Em setembro, a produção renovável abasteceu 44% do consumo, a produção não renovável 35%, enquanto os restantes 21% corresponderam a energia importada.No total dos nove meses do ano, até agora, a produção renovável abasteceu 45% do consumo, repartida pela eólica com 23%, hidroelétrica com 9%, biomassa com 7% e fotovoltaica com 6%. A produção a gás natural abasteceu 33% do consumo, enquanto os restantes 22% corresponderem a energia importada.