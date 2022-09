Crise energética alimenta medo da recessão. Euro cai para mínimos de 20 anos

A escalada do gás após a paragem do gasoduto Nord Stream reforça o risco de inflação e recessão. A dias da reunião do BCE, a incerteza disparou e a moeda única esteve mesmo abaixo de 0,99 dólares.

Crise energética alimenta medo da recessão. Euro cai para mínimos de 20 anos









