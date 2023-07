Duarte Cordeiro afasta João Bernando da DGEG, depois de queixas sobre falta de veículos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O diretor-geral de Energia, João Bernardo, acaba de ser afastado da liderança da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). A decisão foi tomada pelo próprio ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que "decidiu nomear Jerónimo Cunha para o cargo de Diretor-Geral de Energia, em regime de comissão de serviço, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2023", anunciou o ministério em comunicado enviado às redações.O afastamento de João Bernardo, que tinha sido nomeadopara o cargo pelo ex-secretário de Estado da Energia, João Galamba, acontece depois da recente polémica que veio a público depois do diretor-geral de Enegia ter enviado um e-mail interno para todos os colaboradores da DGEG a lançar uma campanha de crowdfunding para comprar um novo veículo de serviço para a frota da entidade pública.Notícia em atualização