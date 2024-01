Instituto da Conservação da Natureza quer contratar 225 vigilantes, sapadores e técnicos superiores

Leia Também Governo tem mais 100 milhões para painéis solares e janelas eficientes. Candidaturas em breve

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) anunciou esta sexta-feira a abertura de concursos externos de recrutamento para, em todo o país."Está aberto um concurso para admissão de 50 estagiários para a função de vigilantes da natureza, de 125 sapadores bombeiros florestais e 50 técnicos superiores para contratos de trabalho sem termo, distribuídos por várias regiões de todo o país", informou o ICNF em comunicado.Além disso, em breve, será também publicado pelo ICNF um aviso para o recrutamento para mais 100 assistentes operacionais.Foi já há mais de seis meses, em julho de 2023 que o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, anunciou no Parlamento a contratação de 220 técnicos para a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 120 para a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e 325 para o ICNF."Estou em condições de anunciar, nesta comissão, que temos luz verde para a contratação de mais 220 técnicos superiores para a Agência Portuguesa do Ambiente (das quais 150 externas) e de mais 120 para a Direção-Geral de Energia e Geologia", anunciou o ministro, em audição regimental na comissão parlamentar de Ambiente e Energia.O governante anunciou ainda a autorização para recrutar mais 325 trabalhadores para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): 50 técnicos superiores, 100 assistentes operacionais, 50 vigilantes da natureza e 125 sapadores bombeiros."Conseguimos assim um importante reforço de 665 trabalhadores para os quadros de pessoal destas três instituições, fundamentais na prossecução das nossas políticas públicas", acrescentou Duarte Cordeiro.O governante lembrou que a estratégia de transição energética no país pode representar 75.000 milhões de euros de investimento em projetos de produção de energia "verde" (eletricidade e gases renováveis) e que "este investimento terá um efeito multiplicador", tanto por via de novos projetos industriais de fornecimento dos equipamentos e serviços, como em resultado das novas indústrias verdes.Assim, "quer na Agência Portuguesa do Ambiente, quer na Direção-Geral de Energia e Geologia, a exigência da transição energética e da descarbonização da nossa economia obrigam a novas competências e ao reforço das já existentes", apontou o ministro.