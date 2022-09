Duas das maiores refinarias de França com paragens devido a greves

A maior refinaria de petróleo de França poderá parar totalmente nos próximos dias, devido uma greve dos trabalhadores a reivindicar melhores salários.





Segundo a Bloomberg, a gigante e multinacional francesa de energia e petróleo Total Energies começou a fechar a maior refinaria do país na região da Normandia como resultado de uma greve por reivindicações salariais. As paralisações começaram em todas as cinco refinarias francesas da TotalEnergies na terça-feira, atingindo principalmente as entregas.





Este é o mais recente golpe na capacidade de produção de combustível do país esta semana: a medida significa que quase dois terços do processamento de petróleo do país agora está totalmente offline ou severamente impactado.





s refinarias de petróleo da ExxonMobil foram forçadas a limitar o fornecimento de produtos refinados a seus clientes, disse um porta-voz da empresa à Reuters na quarta-feira. Os tectos estavam no entanto de acordo com os contratos de fornecimento, acrescentou o porta-voz.

Isto porque a maioria dos funcionários da refinaria da Exxon Mobil em Port-Jérôme-sur-Seine está em greve para exigir também um aumento salarial diante da inflação.No entanto, pelo menos no caso da Total Energies, os stocks podem durar mais de 20 dias e não está ameaçado, para já, o abastecimento das estações de serviço nacionais, avança a imprensa local.No caso da Exxon, a