BP fecha temporariamente gasolineiras no Reino Unido por falta de motoristas de transporte

A BP decidiu encerrar temporariamente alguns dos seus postos de abastecimento de combustível no Reino Unido, na sequência de problemas no transporte. Faltam camiões que façam o transporte do combustível a partir das refinarias, avança a Reuters, que cita um comunicado da empresa petrolífera.

"Continuamos a trabalhar com o nosso fornecedor de transportadores para minimizar qualquer interrupção futura e para garantir entregas eficientes e eficazes aos nossos clientes", afirma a empresa, que tem cerca de 1.200 postos em todo o Reino Unido e que está a dar prioridade às áreas de serviço das principais estradas do país, onde a procura também é mais elevada.

Também a Esso, da ExxonMobil, já disse que um pequeno número das suas 200 lojas da Tesco no Reino Unido também foi afetado. "Estamos a trabalhar em estreita colaboração com todas as partes da nossa rede de distribuição para otimizar o fornecimento e minimizar qualquer inconveniente para os clientes", disse a empresa em comunicado.

Já a Petrol Retailers Association (PRA), que representa empresas independentes que têm 65% dos postos de gasolina do Reino Unido, afirmou que os problemas estariam limitados a Londres e sudeste da Inglaterra e que deveriam ser temporários.

A escassez de motoristas, porém, estará também a causar problemas já no setor alimentar, afirma a Reuters. O setor de transportes tem vindo a dizer que precisa de mais 90.000 motoristas para conseguir responder à procura. Isto porque o Brexit dificultou a vida aos motoristas de outros países que trabalhavam no Reino Unido e, por outro lado, a pandemia de covid-19 impediu a formação de novos trabalhadores.