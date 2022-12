EDP conclui venda de hidroelétrica no Brasil

A central Mascarenhas tem 198 Megawatt (MW) de capacidade instalada e está localizada no rio Doce, no estado do Espírito Santo. Em junho de 2022 possuía um ativo líquido de 263,5 milhões de reais (51,5 milhões de reais) e um "cash-flow" de 187,3 milhões de reais (36,5 milhões de euros) nos últimos 12 meses.



A Victory Hill Global Sustainable Energy Opportunities tem 2,4 mil milhões de reais (470 milhões de euros) em valor de ativos distribuídos no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. No Brasil, administra 18 empreendimentos de geração solar.

A EDP já não é dona da central hidroelétrica de Mascarenhas, no Brasil. A venda, que tinha sido anunciada no final de agosto deste ano, ficou agora concluída, segundo anunciou a energética em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."No seguimento da informação divulgada ao mercado em 30 de agosto de 2022, a EDP – Energias de Portugal, S.A ("EDP"), através da sua subsidiária EDP - Energias do Brasil S.A., detida em 57,55%1 , informa que concluiu hoje a venda de 100% do capital social da Energest S.A., detentora da central hidroelétrica de Mascarenhas, à VH GSEO UK Holdings Limited, subsidiária da Victory Hill Global Sustainable Energy Opportunities", anunciou.A transação foi concluída em linha com os termos e condições já conhecidos. Ou seja, no valor total de 1.225 milhões brasileiros, tendo recebido 800 milhões de reais deduzidos dos dividendos antecipados e ajustes de caixa resultando no valor líquido de 708 milhões de reais (equivalente a 129 milhões de euros)."Com esta transação a EDP reduz o peso da geração convencional e, nomeadamente, da exposição hídrica no Brasil, em linha com o plano estratégico 2021-2025 apresentado ao mercado em fevereiro de 2021", acrescenta a empresa liderada por Miguel Stiwell d'Andrade.