A EDP vai lançar-se numa nova área de negócio: criou um plano de saúde para os clientes do mercado livre, que dá direito a descontos até 70% em consultas e conta com mais de 29.000 parceiros de saúde.

Além dos benefícios no acesso aos cuidados , a EDP acrescenta outras ofertas ao pacote. A parceria com entidades da cultura, como o Teatro Politeama ou o Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), dá direito a dois bilhetes pelo preço de um. O plano também inclui estadias grátis na compra de duas noites de alojamento, em estabelecimentos como o Ecorkhotel.



A oferta da EDP não impõe restrições de adesão tendo em conta a idade dos clientes ou o historial clínico. Também não tem período de carência, nem limite de utilização. O plano abarca até um máximo de cinco pessoas, que podem ser família ou amigos. Por cada elemento extra a eléctrica cobra 3,50 euros, além dos 4,90 euros iniciais.



A EDP volta assim a diversificar as suas áreas de negócio, embora este seja o desvio mais acentuado em relação à área de fornecimento de energia. Anteriormente, a energética acrescentou ao portefólio o serviço Funciona, que se dedica à reparação e manutenção de electrodomésticos. Outros exemplos de diversificação são os postos de carregamento de veículos eléctricos, instalados nas auto-estradas nacionais, e o serviço re:dy, que consiste numa ferramenta que permite o controlo do consumo fora de casa.

